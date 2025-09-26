România a câștigat o nouă medalie la Shanghai

România a obținut vineri o nouă medalie la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, echipajul de patru rame feminin urcând pe a doua treaptă a podiumului.

Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș au încheiat cursa cu timpul de 06:28.44, fiind devansate de reprezentantele Statelor Unite, câștigătoare cu 06:27.71.

În aceeași zi, echipajul masculin de dublu vâsle, alcătuit din Andrei Cornea și Marian Enache, s-a clasat pe locul șase în finala probei.