România a cucerit nouă medalii la Europenele Under-23 de la Racice

Sportivi români au cucerit nouă medalii, dintre care șase de aur, una de argint și două de bronz, duminică, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia).

Echipajul masculin de 8+1 a cucerit aurul cu un avans de peste 3 secunde

Cosmin Iulian Pleșescu și Fabrizio-Alexandru Scripcariu au cucerit aurul la dublu rame masculin (06:34.60), cu un avans de aproape patru secunde față de următorii clasați.

Aur au obținut și componenții echipajului masculin de patru rame, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Sergiu Anfimov (06:02.40), care au încheiat cu un avans de trei secunde față de medaliații cu argint.

Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu și Denisa Cristina Ailincăi au câștigat aur la patru rame feminin (06:52.96), cu un avans de trei secunde.

Echipajul masculin de opt plus unu (Costi-Daniel Neagoe, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Antonel Avăcăriței, Marian Ștefan Dunca, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Tașcă, Cosmin Iulian Pleșescu, Ștefan Bogdan Moaleș, Maria-Antonia Iancu) a cucerit aurul (05:43.89), cu un avans mai mare de trei secunde.

Mariana-Laura Dumitru și Bianca-Camelia Ifteni au încheiat pe prima poziție la dublu vâsle feminin (07:04.66), la o secundă de medaliatele cu argint.

Anul trecut, tricolorii au venit acasă cu 9 titluri continentale

Ultima medalie de aur a fost adusă într-o probă nouă, la opt plus unu mixt (Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Sergiu Anfimov, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Alincăi și Maria-Antonia Iancu), câștigată de România (06:02.37) cu un avans de cinci secunde.

Echipajul feminin de opt plus unu (Petruța-Ionela Popa, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Andreea Bianca Marin, Bianca-Elena Drăghici, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea, Irina Lucia Andreea Despa) a obținut argintul (06:32.60), pentru o diferență de aproape trei secunde.

Medalii de bronz au cucerit Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin (07:30.11) și Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biță și Stejara Olariu, la patru vâsle feminin (06:48.08).

La dublu vâsle masculin, Iosif Răzvan Buzău și Marian Gabriel Guia au ocupat locul al treilea în Finala B (06:35.94) și al nouălea la general.

La patru vâsle masculin, Bogdan Murariu, Jan Andrei Bercea, Sebastian Vasile Osoianu și Ilie Lucian Aparaschivei au ocupat locul patru în Finala B (06:05.44) și zece la general.

Rareș Daniel Bașturea a fost al doilea în Finala C la schif simplu masculin (07:20.49) și pe 14 la general.

România a cucerit nu mai puțin de nouă medalii de aur la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Edirne (Turcia), de anul trecut, în cele 11 Finale A.