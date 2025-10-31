România a debutat cu dreptul în preliminariile CE de handbal masculin

Selecționata României a învins Kosovo cu scorul de 48-26 (20-15), vineri, la Cankaya/Ankara (Turcia), în Grupa A a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin Under-18 din 2026.

Primele două clasate se vor califica la turneul final

Kosovo a condus în primul sfert de oră al meciului, dar tricolorii au revenit și la pauză aveau avans de cinci goluri (20-15), după care s-au dezlănțuit în repriza secundă, adjudecată la o diferență de 17 goluri.

Golurile echipei României, antrenată de Ionuț Tiță, au fost marcate de Ovidiu Buzu (13), Csaba David Jozsa (5), Mihai Proca (4), Cătălin Ionuț Rusu (4), Ianis Alexandru Chiruț (4), Alexandru Din (3), David Andrei Comănici (3), Alexandru Hobinca (3), Mihai Matei Andrei (3), Sebastian Gabriel Rîmniceanu (2), Eduard Pîrlogea (2), Ioan Rareș Cohn (1), Andrei Ștefan Alexandru Bucurică (1).

De la învinși s-au remarcat Lorik Kelmendi (7 goluri) și Erion Bajramaj (6).

Italia și Turcia se vor înfrunta în celălalt meci al grupei, tot vineri (17:15).

Sâmbătă vor avea loc partidele Italia – România și Turcia – Kosovo.