România a fost învinsă clar de campioana mondială Franţa, în primul amical din cele două programate la Oradea

Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 18 septembrie 2025, ora 21:15,
Handbal România
Naţionala României a fost învinsă joi, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 32-27 (18-14), în primul meci amical din cele două programate în pregătire pentru Campionatul Mondial

Fostul preşedinte al FRH Cristian Gaţu a primit un tricou cu semnăturile „tricolorelor”

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 6 goluri, Boiciuc 4, Popa 3, Gogîrlă 3, pentru România, respectiv Bouktit 5, Zaadi 4, Nocandy 3, Toublanc 3, O. Kanor 3, Ondono 3, Granier 3, pentru Franţa.

În debutul partidei, legenda handbalului românesc Cristian Gaţu a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase.

La rândul său, fostul preşedinte al FRH a oferit plachete de onoare lui Rémy Lévy, vicepreşedinte al Federaţiei Franceze de Handbal, şi lui Sébastien Gardillou, antrenorul reprezentativei franceze.

Al doilea meci test cu tripla campioană mondială va avea loc sâmbătă.

România va găzdui „Trofeul Carpaţi” la Bistriţa, între 17-24 noiembrie

Cele două confruntări fac parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui „Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

Ronaldinho revine în România! Meciul demonstrativ va avea loc pe 29 noiembrie, la Iași Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului vor juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” de pe Dealul Copou din Iași, în cadrul unui eveniment intitulat ‘Football World Ronaldinho Friends’. Kluivert, Makelele, Veron, Edmilson, Quaresma sau Seedorf vor juca și ei în orașul moldav Potrivit organizatorilor, pe 29 noiembrie, lui Ronaldinho, la meciul demonstrativ de pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, i se vor alătura alte nume mari din lunea fotbalului, precum Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, JJ Okocha, Anderson Polga, Patrick Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma, Seedorf și alții. ‘Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci. Va veni să joace pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul de aici, Ronaldinho. Vor fi și câțiva jucători brazilieni și, bineînțeles, jucători români. Încă nu știm ce jucători români vor participa la meci. În curând va fi făcută și confirmarea și vom afla numele lor’, a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way, organizatorul evenimentului. Acesta a afirmat totodată că venirea lui Ronaldinho la Iași va fi ‘o realizare istorică’ pentru că odată cu el vor veni ‘mulți alți brazilieni de nivel internațional’. ‘Am făcut o echipă cu oameni din Iași care au crezut în mine și în acest proiect care a devenit realitate. Este un eveniment important pentru mine’, a afirmat la rândul său Ferdinando Cipullo, unul dintre organizatorii evenimentului. Deși nu a fost stabilit încă definitiv, prețul unui bilet la un astfel de meci poate fi între 40 și 50 de euro. ‘Ronaldinho are foarte mulți prieteni români, așa că pe 29 (noiembrie – n.r.) va fi ceva frumos. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute. Este un eveniment important pentru el și pentru toți cei din echipa sa. Vă așteaptă să veniți în număr tot mai mare la acest meci’, a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.

