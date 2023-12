România a fost învinsă de Germania la CM! Handbalistele ratează calificarea și sferturi și la JO 2024

Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă, la Herning, de Germania, cu 22-24 (12-9), în Grupa principală III a CM.

România a pierdut în fața Germaniei la CM, după o a doua repriză de coșmar

În urma acestui rezultat, România mai are doar șanse matematice să se califice în sferturi, dar care țin de domeniul științifico- fantastic.

Germania are 6p, Danemarca are 4 și urmează să joace în această seară cu Japonia, Polonia are 4, România – 2, iar Japonia și Serbia niciunul.

Ca România să prindă, in extremis, locul 2, ar trebui ca Danemarca să piardă cele 3 meciuri pe care le mai are de jucat, iar România să câștige cu Japonia sâmbătă, de la ora 16:40, și Polonia, luni, de la 19:00.

Este greu, însă, greu de crezut, că danezele, care au învins România cu 37-28, nu vor fi capabile să treacă de Japonia, Polonia și Germania.

Cristina Neagu a fost folosită din minutul 19, dar obiectivul a fost ratat

Surpriza pregătită de selecționerul Florin Pera a fost folosirea Cristinei Neagu, dar mai mult pe post de sperietoare pentru adversare. Aceasta a fost trimisă prima dată în teren în minutul 19, iar interul stânga s-a axat mai mult pe pase decisive.

A înscris de trei ori, dar prestația naționalei României în repriza a doua a fost de nerecunoscut. „Tricolorele” aveau la pauză un avans de 3 goluri, iar la jumătatea părții secunde erau conduse cu 5 goluri.

Primele două clasate în grupele principale se vor califica în sferturile de finală, care au loc pe 12 și 13 decembrie. Semifinalele se joacă pe 15 decembrie, iar meciurile pentur medalii două zile mai târziu.

Obiectivul naţionalei antrenate de Florentin Pera a fost o clasare în primele opt locuri, performanţă care i-ar fi permis să participe la turneele preolimpice din luna aprilie 2024.

România este singura naţiune din lume care a participat la toate ediţiile CM, care a ajuns la ediţia a 26-a. Palmaresul include patru medalii: aur în 1962, argint în 1973 și 2005 și bronz în 2015. La ediţia din 2021, România s-a clasat pe 13, iar titlul mondial a revenit Norvegiei.