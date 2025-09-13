România a fost învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM

Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Manila, de vicecampioana olimpică en-titre şi lider mondial, Polonia, scor 3-0, în primul meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani.

Următoarea adversară a tricolorilor este naționala Ţărilor de Jos, pe 15 septembrie

Scorul pe seturi a fost 34-32, 25-15, 25-19. Tricolorii au jucat curajos, în special în primul set, pierdut la mare luptă în faţa unei forţe a voleiului mondial, care este favorită la câştigarea trofeului şi în 2025.

Tot sâmbătă, în primul meci din grupă, Ţările de Jos – Qatar, scor 3-1.

În grupa B, România va juca în continuare cu Ţările de Jos (15 septembrie, 13.00) şi cu Qatar (17 septembrie, 05.30). Obiectivul României la Mondiale este calificarea în optimile de finală.

Primele două clasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica în optimile de finală, cu meciuri programate în 23 septembrie. Urmează sferturile (25 septembrie), semifinalele şi finalele pentru medalii, în 27 şi 28 septembrie.

Campioana mondială din 2025 va obţine automat şi calificarea la ediţia din 2027 a competiţiei.

Campionatul Mondial din 2025 este primul în format cu 32 de echipe la start.

Deţinătoarea trofeului este Italia, care a dispus în finala din 2022 de Polonia, cu 3-1. Medalia de bronz a revenit Braziliei, scor 3-1 cu Slovenia.