România a ieșit din top 50 în clasamentul FIFA! Noul lider, după ce Argentina a fost detronată

Naţionala României a coborât trei locuri faţă de iulie şi ocupă poziţia a 51-a în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reuşit să obţină nicio victorie în partidele din septembrie.

Tricolorii nu au mai ocupat un loc aşa slab în ierarhia mondială din 22 decembrie 2022, când se aflau pe 52.

În vârful clasamentului s-au produs mai multe schimbări, Spania, campioana europeană en titre, fiind noul lider, graţie victoriilor reuşite în deplasare cu Bulgaria (3-0) şi Turcia (6-0).

Clasamentul FIFA pe luna septembrie

1 (2). Spania 1.875,37 puncte

2 (3). Franţa 1870.92

3 (1). Argentina 1.870,32

4 (4). Anglia 1.820,44

5 (6). Portugalia 1.779,55

6 (5). Brazilia 1.761,6

7 (7). Olanda 1.754,17

8 (8). Belgia 1.739,54

9 (10). Croaţia 1.714,2

10 (11). Italia 1.710,06

……………………………….

22 (22). Austria 1.601,86

26 (28). Canada 1.558,04

51 (48). România 1.462,85

73 (72). Bosnia-Herţegovina 1.344,25

128 (128). Cipru 1.128,1

210 (210). San Marino 733,23