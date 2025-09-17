România a încheiat Campionatul Mondial din Filipine cu un singur set câștigat în 3 meciuri

Naționala masculină de volei a României, revenită după 43 de ani la un CM, a părăsit turneul final din Filipine fără victorie.

Daniel Chițigoi a realizat cele mai multe puncte, 16

În ultimul ei meci din Grupa B, naționala pregăîtită de Sergiu Stancu a fost învinsă de Qatar cu 3-1 (-20, 23, 20, 22), la Quezon City, în ultimul său meci din Grupa B. Qatar a obținut astfel prima victorie la un CM, la a doua apariție la un turneu final.

România, după ce a câștigat primul set, cu 25-20, a condus în al doilea cu 22-20, dar nu a gestionat bine finalul și Qatarul a reușit egalarea. Tricolorii nu au mai reușit să revină la nivelul de joc pe care l-au arătat în prima parte a meciului și s-au înclinat cu 1-3.

Youssef Oughlaf a fost cel mai bun jucător al asiaticilor, cu 15 puncte, susținut de Belal Abunabot (13 puncte), Ibrahim Ibrahim (12 puncte) și Renan Ribeiro (10).

Din echipa României s-au remarcat Cristian-Daniel Chițigoi (16 puncte), Rareș Bălean (15), Bela Bartha (11) și Mircea Peța (10).

Astfel, România încheie grupa pe ultimul loc, fără vreun punct (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda), iar Qatar a ocupat locul al treilea (3 puncte). Polonia a învins Olanda cu 3-1 (-22, 23, 19, 22) și a câștigat grupa.