România a încheiat fără medalie Mondialele de la Jakarta

România a încheiat fără medalie Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), după ce Sabrina Maneca-Voinea și Denisa Golgotă nu au reușit să se claseze pe podium, sâmbătă, în finalele pe aparate.

Sabrina Maneca-Voinea a încheiat pe locul al patrulea în finala de la sol, cu 13,466 puncte, la egalitate cu medaliata cu bronz, britanica Abigail Martin, care a avut o notă de execuție mai mare (7,666 față de 7,566). Denisa Golgotă s-a clasat pe locul 7, cu 12,233.

Medalia de aur a fost cucerită de japoneza Aiko Sugihara, cu 13,833 puncte, iar argintul a revenit britanicei Ruby Evans, cu 13,666 puncte.

În finala de la bârnă, Sabrina Maneca-Voinea a ocupat locul 7, cu 12,533 puncte.

Medalia de aur a fost cucerită de chinezoaica Qingying Zhang, cu 15,166 puncte, argintul a fost obținut de gimnasta algeriană Kaylia Nemour, cu 14,300 puncte, podiumul fiind completat de Aiko Sugihara, cu 14,166 puncte.

Sabrina Maneca-Voinea se calificase în finala de la sol cu cea mai mare notă la acest aparat, 13,666 puncte, în timp ce Golgotă a avut a cincea notă, 13,333 puncte. La bârnă, Maneca-Voinea a obținut a treia notă din calificări, 13,833 puncte.

România nu a mai obținut o medalie la Campionatele Mondiale din 2015, când Marian Drăgulescu câștiga argintul la sărituri, iar Larisa Iordache bronzul la individual compus, la Glasgow.

