România a învins Luxemburg, scor 3-1, și s-a calificat pe tabloul principal la CE Echipe Seniori
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 13 octombrie 2025, ora 23:03,
Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025
În această seară, echipa feminină a României, principala favorită a competiţiei continentale din Zadar, a obţinut primul loc în grupa A cu a doua victorie din concurs. După 3-0 cu Ţara Galilor, tricolorele au învins şi Luxemburg, scor 3-1, iar din acest moment îşi aşteaptă adversarele din optimile de finală.
Prima la masa de joc pentru România a fost Adina Diaconu, care după două seturi în care a controlat jocul a fost surprinsă de adversară, iar Luxemburg a trecut în avantaj. Echilibrul s-a menţinut şi în al doilea meci, pe care Andreea Dragoman l-a împins în decisiv, unde a avut răspunsurile necesare în joc pentru a egala situaţia între cele două echipe.
Bernadette Szocs a adus România în avantaj cu o victorie fulgerătoare, de-a lungul celor trei seturi în care a cedat doar 10 schimburi.
Punctul final a revenit, din nou, Andreei Dragoman, care, sub presiunea momentului, a obţinut al doilea succes personal al zilei, tot în setul decisiv.