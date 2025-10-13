România a învins Luxemburg, scor 3-1, și s-a calificat pe tabloul principal la CE Echipe Seniori

În această seară, echipa feminină a României, principala favorită a competiţiei continentale din Zadar, a obţinut primul loc în grupa A cu a doua victorie din concurs. După 3-0 cu Ţara Galilor, tricolorele au învins şi Luxemburg, scor 3-1, iar din acest moment îşi aşteaptă adversarele din optimile de finală.

Prima la masa de joc pentru România a fost Adina Diaconu, care după două seturi în care a controlat jocul a fost surprinsă de adversară, iar Luxemburg a trecut în avantaj. Echilibrul s-a menţinut şi în al doilea meci, pe care Andreea Dragoman l-a împins în decisiv, unde a avut răspunsurile necesare în joc pentru a egala situaţia între cele două echipe.