România a pierdut cu 0-3 amicalul de pe Arena Națională în fața Canadei

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.

Prima victorie pe pământ european pentru Canada după 16 ani

Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei.

Golgeterul din sezonul trecut al Superligii a fost înlocuit de Drăguş, iar meciul putea începe.

Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede.

Cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan.

Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77

Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0.

Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.

Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.

Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi echipa din Ţara frunzei de arţar s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.