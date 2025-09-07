România a pierdut în fața Danemarcei la Turneul celor 4 Națiuni

Reprezentativa U16 a României participă la Turneul celor 4 Națiuni, competiție organizată în Danemarca. După ce au învins Portugalia, 2-1, în primul joc, tricolorii au pierdut împotriva gazdelor într-un meci cu 7 goluri.

DANEMARCA U16 – ROMÂNIA U16 4-3

Au marcat: Vinther (22), Ekstrand (41), Bogild (78), Theilade (84) / Cîra (10), Pall (82), Loghin (90)

Echipa de start a României: 12. Broștic – 2. Ivan (14. Buzămurgă, 78), 4. Loghin, 15. Budescu, 18. Drăghici (3. Anghel, 73) – 5. Roșiu-cpt. (11. Iovan, 46), 6. Jimborean – 7. Cîra (17. Berceanu, 46), 8. Pădure, 10. Grosu – 20. Oltean (9. Pall, 46). Selecționer: Alexandru Ciobanu

Rezerve neutilizate: 1. Andrei – 13. Cojocaru, 16. Drochioi, 19. Neamțu

În cadrul turneului, tricolorii vor mai întâlni Turcia.