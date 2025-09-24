România, calificare ratatată în ultimele minute la UEFA Futsal EURO 2026

Echipa națională de futsal a susținut astăzi cel mai important meci din ultimii ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia și Slovenia, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Tricolorii au ratat dramatic biletele pentru Campionatul European de futsal din 2026. Echipa națională a remizat la Craiova, 2-2, cu o reușită a oaspeților în final. Goluri au fost marcate de Darius Nastai și Daniel Araujo, respectiv János Rábl și Géza Baltazár Büki. Astfel, naționala Ungariei se impune cu 4-5 la general, după ce în meciul tur s-a impus cu 3-2, la Debrecen.

ROMÂNIA – UNGARIA 2-2 (4-5 LA GENERAL)

Au marcat: Darius Nastai (4′), Daniel Araujo (14′) / János Rábl (7′), Géza Baltazár Büki (38′)

ROMÂNIA: 12. Petrișor Toniță (GK) (C), 2. Tamás Miklós, 5. Sergiu Gavrilă, 11. Kanyó Szilárd, 19. István Hadnagy;

REZERVE: 1. Roberto Voin (GK), 3.Richard Iszlai , 6. Toader Mihnea, 7. Adrian Pânzaru, 8. Vlăduț Dudău, 9. Robert Crișan, 10. Daniel Araujo, 15. Darius Nastai, 20. Andrei Crăciun;

ANTRENOR: Endre Kacsó.

Ungaria: 1. Marcell Alasztics (GK), 5. Rafael Henrique da Silva „Rafinha”, 6. Imre Nagy, 9. János Rábl (C), 16. Géza Baltazár Büki;

Rezerve: 12. Ádám Faragó (GK), 2. Máté Sándor Hadházi, 4. Márk Fekete, 7. Roland Bencsik, 8. Zoltán Szalmás, 11. Balázs Rutai, 13. Máté János Suscsák, 14. Mátyás Szabó Lajos, 15. Mátyás Kajtár;

Antrenor: Sergio Mullor.