România, campioană la litigii în fotbal: ,,Îi batem pe toţi lejer”

România este campionaă la litigii în fotbal, potrivit ultimelor informaţii care au apărut în spaţiul public din ţara noastră.

Emilian Hulubei, preşedintele AFAN, a dezvăluit câţi fotbaliştii se află în conflict sau îşi cer drepturile financiare de la cluburile la care au activat sau încă mai aparţin.

Acesta spune că în momentul de faţă fotbalul românesc numără nu mai puţin de 365 de dosare depuse la comisii, ceea ce e peste alte campionate de fotbal din lume.

,,365 erau la zi. Anul trecut am avut puțin sub 300, dar era și perioada de pandemie. Dar și cei de la FRF s-au mirat, am discutat și cu cei de la juridic de acolo și au spus că așa ceva nu se poate.

La nivel mondial, eu zic că îi batem pe toți lejer. Deci în total sunt 3.600 de jucători și noi avem deja peste 10 la sută litigii. Fără să calculăm și angajații de la cluburi.”, a declarat Emilian Hulubei, pentru Digisport.