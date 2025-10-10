România – Cehia 2-2 în Elite League U20! „Tricolorii” au avut 2-0 în minutul 25

Echipa naţionala U20 a României a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu selecţionata U20 a Cehiei, într-un meci din Elite League.

Meciul revanșă are loc 13 octombrie

La Chiajna, România U20 a debutat în noul sezon de Elite League, împotriva Cehiei. Tricolorii conduşi de Adrian Iencsi au deschis scorul în minutul 22, prin David Barbu, iar trei minute mai târziu Jason Kodor a majorat avantajul românilor.

Cehii au reintrat în joc odată cu golul din minutul 29, marcat de Barat. Ambele formaţii au avut câte un gol anulat în repriza secundă.

Cehii în minutul 59, iar tricolorii în minutul 70. Cehii au egalat însă, în minutul 88, prin Pokolon şi s-a terminat România U20 – Cehia U20 2-2.

Următorul meci al selecţionatei U20 a tricolorilor este în ziua de 13 octombrie, în deplasare, cu Cehia.