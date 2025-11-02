România este campioană mondială mondială dansul sportiv, stilul Adulți Standard

Pentru prima dată la concursul Transylvanian Grand Prix de la Sibiu, o pereche românească de dansatori, Rareș Cojoc și Andreea Matei, a câștigat sâmbătă seara titlul mondial la categoria Adulți, anunță Federația Română de Dans Sportiv (FDRS).

Peste 2.000 de sportivi din întreaga lume au ajuns la Sibiu

‘La Transylvanian Grand Prix Sibiu 2025, s-a scris istorie pentru dansul sportiv românesc! România devine campioană mondială la Adulți Standard! Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei – campioni mondiali. Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă și pentru toți cei care au visat la acest titlu! Perfecțiune, eleganță, forță și emoție – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!’, se arată în anunțul publicat de FRDS.

La Sibiu sunt prezenți peste 2.000 de sportivi din întreaga lume la ediția din acest an Transylvanian Grand Prix, competiție care transformă Sibiul în capitala mondială a dansului sportiv. Evenimentul este organizat de Club Sportiv Fantasy Dance și cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2025.

Duminică, în ultima zi a concursului, vor avea loc: Campionatul Mondial Junior II Latino, Campionatul Mondial Profesioniști 10 Dansuri și World Open Standard, competiție de tradiție la Transylvanian Grand Prix.

Biletele sunt disponibile online pe kompostor.ro, dar și la intrarea în sală, în zilele evenimentului.

Pentru cei care nu reușesc să ajungă, competițiile vor fi difuzate duminică, pe www.dancesport.org (WDSF) și finalele mondiale vor putea fi urmărite pe canalul de YouTube WDSF și pe canalul Comitetului Olimpic Internațional. De asemenea, TVR Sport și TVR Timișoara vor transmite în direct duminică galele finale: TVR Timișoara – între 19:00 și 22:00 iar TVR Sport – de la 19:30 și 23:30.