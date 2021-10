România, îndemnată să câștige tot: „Suntem clar peste Macedonia, Armenia și Islanda”

România are de jucat în această seară un meci de maximă importanță pentru soarta calificării la Campionatul Mondial din Qatar.

Prestația din partida cu Germania dă speranțe tricolorilor, iar suporterii sunt mai aproape ca niciodată de echipa națională. Jean Vlădoiu, fost internațional, a lăudat și el evoluția solidă cu nemții și a remarcat faptul că, dacă România păstrează tonusul bun și în meciurile următoare, cu siguranță va încheia Grupa J pe loc de baraj, obiectivul primordial.

„Băieții au avut o evoluție foartă bună cu Germania. După mult timp, am văzut o echipă națională jucând cu mult curaj, cu multă dezinvoltură. Au pus presiune pe adversar, chiar dacă am întâlnit unul foarte puternic. Pentru mine, Germania rămâne o echipă de top 5 în Europa. Știm diferența existentă între Germania și România, dar cred că băieții s-au autodepășit. Din păcate, am fost la mică distanță de a obține un punct important.

Ca simplu suporter, nu am ce să reproșez ‘tricolorilor’ după acest meci. Am văzut dăruire, am văzut ambiție, am văzut efort în acest meci. Îmi doresc din tot sufletul ca și în această seară să văd aceeași atitudine contra Armeniei. E un meci foarte important pentru noi, dar, dacă vom evolua așa cum am făcut-o contra Germaniei, sunt șanse mari să ne impunem. Germania a fost un adversar de mare valoare, trebuie același curaj și în ultimele trei meciuri rămase. Cred că avem mari șanse să terminăm pe locul al doilea, apoi mai vedem, în funcție de culoar și de adversar. Prioritatea e locul al doilea și nouă puncte din aceste trei meciuri.

Așteptările nu au fost foarte mari înaintea meciului cu Germania, credeam că diferența de scor să poate să ia proporții. Dar, după ce Ianis a dat gol și am văzut evoluția echipei, mi-a părut rău că am pierdut. E normal ca Germania să aibă o posesie mai mare, să își creeze mai multe ocazii, să fie mai periculoasă… Sper să avem aceeași încredere meci de meci, de acum încolo.

Sper să avem și noroc pentru a marca devreme, ca să avem siguranță și Armenia să joace cu presiune pe ea. Dacă e 0-0 târziu în meci, cred că e o situație care convine Armeniei. Sper să fie o presiune a publicului și presiune a echipei pentru ca adversarii să fie stingheriți, să greșească. E greu să joci acasă, mai ales când ești obligat să câștigi. Echipa adversă te așteaptă, nu are ce pierde și joacă speculativ. Armenia are deocamdată și avantajul clasamentului, tăciunele e în mâna noastră. Dar am văzut potențial la echipa națională, jucătorii tineri au mai câștigat experiență și încredere, cred că putem să facem diferența.

În acest moment, suntem clar peste Macedonia, Armenia și Islanda, nu mai zic de Liechtenstein. Mă refer la nivel individual, la valoarea echipei, la campionatul intern, la antrenori, la suporteri, la tradiție, la tot. Dar trebuie să fim concentrați și inspirați și poate e nevoie și de puțin noroc. Macedonia a produs o supriză imensă contra Germaniei, care se afla într-o pasă proastă atunci, fără acele puncte nesperate erau sub noi în clasament, iar în Armenia am avut câteva momente de slăbiciune, speculate de adversar”, a declarat actualul președintele de la FC Argeș, pentru sport.ro.