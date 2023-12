România întâlnește azi Danemarca la CM feminin de handbal: „Nu aș merge deloc pe mâna Cristinei Neagu”

Naționala feminină de handbal a României joacă azi, de la ora 21:30, ultimul meci din Grupa E de la Campionatul Mondial.

„Fetele noastre pot bate pe oricine”, spune Gheorghe Tadici înainte de România – Danemarca

Competiția are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, iar „tricolorele” întâlnesc la Herning, în Danemarca, naționala țării gazdă.

Ambele echipe au câștigat cele două partide jucate până acum, dar danezele au golaveraj mai bun, +39, față de +34. Ca urmare, națioanala pregătită de Florentin Pera are nevoie de victorie pentru a câștiga Grupa și a merge în grupele princopale cu maximum de puncte, 4.

În următoarea fază a competiției, România va întâlni Germania (4p), Polonia (2p) și Japonia (0p) și doar primele două se califică mai departe. Din grupă vor mai face parte Danemarca și cel mai probabil Serbia, care azi întâlnește Chile.

Fostul selecționer Gheorghe Tadici a făcut o analiză a naționalei României, după victoria clară cu Serbia, 37-28.

„Urmează meciul cu Danemarca. Sper că nu ne vom culca pe o ureche, deoarece fetele noastre pot bate pe oricine, iar eu simt că ele sunt capabile să scoată un rezultat mare la acest turneu. Însă, trebuie ca fetele noastre să rămână concentrate.

Trebuie să rămână unite și trebuie să joace în continuare doar în echipă, nu să se bazeze doar pe o singură jucătoare”, a spus el.

„Nu aș merge deloc pe mâna Cristinei Neagu”, recunoaște Gheorghe Tadici

Tehnicianul s-a referit și la situația Cristinei Neagu, care nu a mai jucat niciun meci de o lună, fiind accidentată la genunchi.

„Evident că ea este cea mai bună handbalistă a noastră. Dar, Florentin Pera este acolo cu naționala, iar eu sunt convins că pe el este o mare presiune. Mulți o vor mai mult ca sigur pe Neagu pe teren. Eu am mare încredere în acest selecționer al nostru.

De vreo doi ani, Florentin Pera este într-o ascensiune valorică și a demonstrat că este un foarte bun antrenor. La această oră, eu îl consider pe Florentin Pera cel mai bun antrenor de la noi din țară.

Totuși, el nu este apreciat la adevărata lui valoare. Eu știu ce zic, iar Pera merită mult mai mult. Mi-aș dori din tot sufletul să îmi egaleze performața din 2005 sau chiar să o depășească într-o bună zi”, a mai precizat Tadici, potrivit ProSport.

„La acest moment, eu, dacă aș fi în locul lui Florentin Pera, nu aș merge deloc pe mâna lui Neagu. La cum simt eu lucrurile, Neagu nejucând de o lună, ea nu este pregătită 100% pentru acest Campionat Mondial. Nu am nimic cu Cristina Neagu, mai ales că eu am promovat-o, dar dacă ea nu e pregătită, atunci nu are rost să joace.

Ea ne poate ajuta acolo cu numele, cu prezența ei în antuajul echipei, dar Pera trebuie să le bage în echipă pe cele mai în formă jucătoare ale sale și doar pe cele apte sută la sută medical”, a încheiat fostul selecționer.