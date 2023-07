România, la a treia prezență consecutivă la EURO U21: Băieții lui Săndoi debutează pe 21 iunie contra Spaniei

Echipa națională de tineret a României va debuta pe 21 iunie, de la ora 21:45, în Grupa B a Campionatului European U21, pe care îl găzduim alături de Georgia. „Tricolorii” lui Emil Săndoi vor întâlni cea mai dificilă adversară din faza grupelor, Spania, dar mizează pe sprijinul fanilor.

Emil Săndoi a afirmat că nu-și dorea să întâlnească Spania în meciul de deschidere, însă un succes le-ar putea da aripi băieților noștri. Ușor nu va fi, din moment ce echipa noastră are probleme în special pe axul central, după cum chiar Emil Săndoi a declarat. Pentru „tricolori”, acesta va fi al treilea turneu la rând la EURO U21, după ce în 2019 am pierdut în semifinale cu Germania, iar în urmă cu doi ani am fost eliminați în faza grupelor. România mai are o prezență la Europeanul de tineret, în 1998, când echipa noastră a pierdut în sferturile de finală.

Adversarele României în grupă

Spania este, alături de Italia, cea mai titrată echipă la Campionatul European U21, cu cinci titluri câștigate, în 1986, 1998, 2011, 2013 și 2019. În urmă cu doi ani, Spania a pierdut în semifinale. În schimb, Croația vine după un sfert de finală la ediția precedentă. De alte trei ori a cedat în faza grupelor. În schimb, Ucraina are cel mai bun rezultat din palmares în 2006, când a pierdut finala. De atunci a mai ajuns o dată la EURO U21, fiind eliminată în faza grupelor în 2011.

România va avea așadar o grupă dificilă și poate fi afectată de faptul că nu a mai disputat meciuri oficiale de ceva timp. Fiind țară gazdă, România s-a calificat automat și în ultima vreme a jucat doar meciuri amicale. Are șase meciuri la rând fără victorie, iar în mandatul lui Emil Săndoi a pierdut cu Spania și Portugalia și a remizat cu Olanda și Germania.

Cum văd bookmakerii EURO U21

Chiar dacă pare o grupă dificilă, nu ar fi de mirare să vedem surprize la pariuri sportive din partea echipei noastre, având în vedere că în 2019, când a ajuns în semifinale, a avut adversare și mai puternice. Bookmakerii agenției Unibet cred în echipa noastră și-i oferă cota 2.25 să se califice în sferturile de finală, fiind imediat în spatele Spaniei, care are cota 1.03. În schimb, băieții lui Emil Săndoi au cota 6.00 să câștige grupa și 25.00 să ridice trofeul. Principala favorită la câștigarea trofeului este Franța (cota 4.75), Germania (cota 6.00), Spania (cota 6.50), Anglia (cota 7.00) și Italia (cota 8.00).

Programul grupei B

Miercuri, 21 iunie

· 19:00 Ucraina – Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

· 21:45 România – Spania (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

Sâmbătă, 24 iunie

· 19:00 România – Ucraina (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

· 21:45 Spania – Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Marţi, 27 iunie

· 21:45 Croaţia – România (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

· 21:45 Spania – Ucraina (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Stadioanele din România care găzduiesc meciuri de la EURO U21:

Stadionul Ghencea – capacitate de 31.254 de locuri

Stadionul Rapid – capacitate de 14.047 de locuri

Cluj Arena – capacitate de 30.201 de locuri

Stadionul Dr. Constantin Rădulescu – capacitate de 21.198 de locuri

Finala va avea loc pe Adjrabet Arena din Batumi (Georgia). România va mai găzdui o semifinală și două meciuri din sferturile de finală.

Lotul României:

Portari: Ștefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.