România – Portugalia 3-2, în cadrul pregătirii pentru Campionatul Mondial

Naţionala masculină de volei a României a învins vineri, la Piatra Neamţ, reprezentativa Portugaliei, scor 3-2, în primul meci amical din trei programate în aceste zile.

„Tricolorii” fac parte din Grupa B

Pe 3 septembrie, echipa României va pleca la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani.

Scorul pe seturi a fost 24-26, 25-18, 25-21, 17-25, 15-9.

România şi Portugalia vor mai juca două meciuri test, tot la Piatra Neamţ, programate sâmbătă şi duminică.

Anterior, în stagiul de pregătire de la Piatra Neamţ, tricolorii au mai jucat două meciuri amicale, cu Chile, încheiate cu victoria României, cu 3-2 şi 3-0. O altă adversară a fost Filipine, în faţa căreia au obţinut trei victorii, cu acelaşi scor – 3-1.

Echipa României va rămâne la Piatra Neamţ până în 3 septembrie, când este programată plecarea la Manila, la Campionatul Mondial. Între 4-10 septembrie, tricolorii vor mai disputa meciuri amicale cu Filipine.

România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).