România revine după 17 ani la Iași pentru un meci oficial

Vineri, 5 septembrie, naționala de tineret a României ia startul în preliminariile pentru EURO 2027 în fața reprezentativei similare din Kosovo.

Meciul împotriva naționalei din Kosovo se va juca pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, tricolorii urmând să dispute primul meci oficial în Copou după o pauză de 17 ani.

Remiză albă în fața Franței

Primul din cele două meciuri ale tricolorilor la Iași din preliminariile pentru EURO 2009 a fost în compania Franței, pe 16 octombrie 2007. Atunci, duelul dintre reprezentativele conduse de Emil Săndoi și Rene Girard s-a încheiat cu un rezultat alb, scor 0-0.

În lotul României pentru acel meci erau printre alții Ciprian Deac, Claudiu Keșeru, Ciprian Tătărușanu, Gabriel Torje sau Bogdan Stancu. De cealaltă parte, printre cele mai importante nume din lotul francezilor erau Yoan Gouffran, Jeremy Menez, Charles N`Zognia sau Blaise Matuidi.

Eșec în fața Țării Galilor

La aproape un an distanță de la meciul împortriva Franței, pe 9 septembrie 2008, tricolorii reveneau la Iași pentru duelul cu Țara Galilor. Partida s-a încheiat cu un succes al oaspeților, scor 0-3, acesta fiind ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2009, România încheind grupa de calificare pe poziția a 3-a, cu 15 puncte, la 3 puncte distanță de galezi, care s-au clasat pe primul loc.