România U16, eșec în fața Turciei

Reprezentativa U16 a României a participat în perioada 3-7 septembrie la Turneul celor 4 Națiuni, competiție organizată în Danemarca. În cele 3 meciuri disputate, tricolorii au înregistrat o victorie și două înfrângeri, se arată pe site-ul oficial al FRF.

ROMÂNIA U16 – TURCIA U16 1-3

Au marcat: Pall 19′ / Deniz 66′, Karaomer 89′, Pirasoglu 90+4′

Echipa de start a României: 1. R. Andrei – 2. T. Ivan (14. Y. Vulpe 63′), 4. D. Loghin (16. G. Drochioi 78′), 5. D. Rosiu cpt., 3. M. Anghel – 8. M. Pădure, 19. A. Neamțu (6. D. Jimborean 78′), 17. V. Berceanu – 7. S. Cîra (20. D. Oltean 63′), 10. M. Grosu (13. P. Cojocaru 78′), 9. L. Pall (11. A. Iovan 57′)

Rezerve: 12. G. Brostic – 15. P. Budescu, 18. D. Drăghici

Selecționer: Alexandru Ciobanu

În cadrul turneului, tricolorii vor mai întâlni Turcia.

3 septembrie | România U16 – Portugalia U16 2-1

5 septembrie | Danemarca U16 – România U16 4-3

7 septembrie | Turcia U16 – România U16 1-3

Lotul convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu pentru această acțiune este următorul:

Portari

Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Rareș Andrei (FCSB);

Fundași

Nicolas Ivan (FCSB), Yannis Buzămurgă (Farul Constanța), David Loghin (Universitatea Craiova), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța);

Mijlocași

Matei Pădure (FCSB), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Ionuț Cîra (Farul Constanța), Alexandru Cojocaru (Universitatea Craiova), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923);