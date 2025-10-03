România U18, prezentă în octombrie la Turneul celor 4 Națiuni din Turcia

Naționala U18, formată din jucători născuți după 1 ianuarie 2008 și pregătită de Marin Ion, va participa, în perioada 6-14 octombrie, la Turneul celor 4 Națiuni în Provincia Kocaeli, Turcia, se arată pe site-ul oficial FRF.
Programul meciurilor:
- Joi, 9 octombrie, ora 14:00 – Turcia U18 – România U18, Stadionul Municipal „Derince”, Provincia Derince;
- Sâmbătă, 11 octombrie, ora 14:00 – Portugalia U18 – România U18, Stadionul Atatürk, Sapanca;
- Marți, 14 octombrie, ora 14:00 – România U18 – Spania U18, Stadionul Atatürk, Sapanca.
Lotul selecționat de Marin Ion pentru această acțiune:
Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Arsenie Mocan (FC Bihor);
Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Mario Bordea (FC Bacău), Fabio Bădărău (Juventus / Italia), Vlad Dragomir (FCSB), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Roberto Gîrgel (Universitatea Craiova), Stefano Precupanu (FC Südtirol / Italia), Raul Vancea (Watford FC / Anglia);
Mijlocași: Daniele Luncașu (FC Bacău), Hunor Batzula (Sepsi OSK), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Bogdan Petre (Chindia Târgoviște), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Denis Țăroi (UTA Arad), Matei Berchez (Farul Constanța);
Atacanți: Alexandru Bota (Universitatea Cluj), Sebastian Burlanu (Como 1907 / Italia), Jose Rostas (Kapfenberger SV / Austria), Ianis Avrămescu (Parma Calcio 1913 / Italia).