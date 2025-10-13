România U20, zdrobită de Cehia! Adrian Iencsi, fără cuvinte după umilința cu 1-5

Naționala sub 20 de ani a României a suferit o înfrângere usturătoare în a doua etapă a Ligii Elitelor, fiind învinsă categoric de Cehia, scor 1-5, la Buftea. Această pierdere vine la doar câteva zile după ce tricolorii au remizat cu aceeași echipă, după ce conduceau la un moment dat cu 2-0.

Adrian Iencsi, selecționerul nou instalat al României U20 în această vară, a fost profund afectat de prestația slabă a elevilor săi și a mărturisit cu greu supărarea sa după meci. Tehnicianul a explicat că a ales să joace precaut, cu trei fundași centrali, ținând cont că mulți titulari nu au minute jucate la echipele lor de club. Totuși, în ciuda acestei precauții, echipa a fost dominată autoritar.

Selecționerul a remarcat un moment-cheie al jocului, o greșeală comisă de portar prin care Cehia a obținut al doilea gol, afectând serios moralul echipei pe teren și șansele de a reveni în meci.

„E foarte greu să îmi limpezesc mintea și să îmi pot găsi cuvintele, pentru că nu e ușor. Știam că întâlnim echipa aceasta și al doilea meci va fi mai greu decât primul. A doua echipă, cea pe care voiam să o bag, nu se ridica la nivelul primei echipe.

Nu mă refer la valoarea lor, ci la minutele jucate. Și din prima echipă, din păcate, mulți nu joacă la echipele de club. De asta am început precaut, am folosit 3 fundași centrali.

Nu mă așteptam chiar la asta. Bădescu le-a dat posibilitatea să marcheze al doilea gol și e greu să mai revii de la 0-2”, a declarat selecționerul Adrian Iencsi, potrivit digisport.ro.