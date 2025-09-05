România U21 a încheiat la egalitate meciul din preliminariile Euro 2027 cu Kosovo, scor 0-0

Echipa naţională Ua21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.

La Iaşi, pe stadionul Emil Alexandrescu, România a debutat în calificările pentru Europeanul U21, care va avea loc în 2027. Adversarul a fost unul incomod, echipa statului Kosovo, iar tricolorii mici nu au reuşit să-şi impună jocul în faţa lor. Trică a reuşit să trimită mingea în poartă, în minutul 80, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid la Biliboc.

După numai un minut kosovarii au fost aproape de gol, când Lefter a fost salvat de bară. Imediat au trecut pe lângă deschiderea scorului şi elevii lui Curelea, dar Seji a fost la post.