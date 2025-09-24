România – Ungaria se va juca astăzi

Echipa națională de futsal susține astăzi cel mai important meci din ultimi ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia și Slovenia.

Partida are loc la Sala Polivalentă din Craiova, începe la 19:30 și poate fi urmărită pe Pro Arena și FRF.tv. Toate biletele pentru întâlnirea din această seară au fost procesate, astfel că peste 3.500 de spectatori se vor afla în tribune.

Meciul tur, disputat joi, 18 septembrie, la Főnix Aréna din Debrecen, s-a încheiat cu victoria Ungariei, scor 3-2