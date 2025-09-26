România va avea 15 reprezentanți la CE de box din Cehia

România va participa cu 15 sportivi, 8 la masculin și 7 la feminin, la Campionatele Europene de box Under-19, care se vor desfășura la Ostrava, în Cehia, între 28 septembrie și 10 octombrie.

Obiectivul tricolorilor este cucerirea a cel puțin două medalii

La feminin (antrenori Adrian Lăcătuș și Mihaela Lăcătuș) vom fi reprezentați de Denisa Ana Maria Duță (ACS Iorgu București/cat. 48 kg), Natalia Maria Semenciuc (LPS Banatul Timișoara/cat. 50 kg), Rebeca Micaela Muller (CSM Drobeta Turnu-Severin, cat. 54 kg), Mirela Elisa Cojocaru (CS Dinamo București/cat. 57 kg), Rocio Trigos Bucur (CS Năvodari/cat. 60 kg), Amalia Țugui (CSM Danubiu Tulcea/cat. 65 kg), Daniela Larisa Gheba (CS Unirea Focșani/cat. 80 kg)

Lotul masculin, antrenat de George Mihai Perțea, Marian Pița și Alexander Izaguirre, este alcătuit din Răzvan Ionuță Panainte (ACS Valea Lupului Iași/cat. 50 kg), Ștefan Udroiu (CS Dinamo/cat. 55 kg), Fabian Mihai Stroe (CSM Ploiești/cat. 60 kg), Darius Sorin Stegari (BastiBox Salonta/cat. 65 kg), Daniel Grigorie (CSM Brăila/cat. 70 kg), Valentin Timofti (CSM Brăila/cat. 75 kg), Teofan Alexandru Butoi (CS Chimia Râmnicu Vâlcea/cat. 90 kg), Denis Cristian Cucu (CSM Brăila/cat. +90 kg).

România va fi reprezentată și în corpul de arbitri, de Iulian Botez. La cea de-a 30-a ediție a Campionatelor Europene Under-19 (dedicate sportivilor născuți în 2007 și 2008) sunt așteptați să participe aproximativ 200 de sportivi din 30 de țări.