România va debuta în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 cu Grecia

Naţionala României va debuta în grupa B a preliminariilor europene pentru FIBA World Cup 2027 în 27 noiembrie, în deplasare, cu puternica selecţionată a Greciei. Din grupa B mai fac parte echipele Muntenegru şi Portugalia.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar

Potrivit FIBA, programul României din grupa B, contând pentru turul I al preliminariilor europene, este următorul: Grecia – România (27 noiembrie), România – Muntenegru (30 noiembrie), Portugalia – România (27 februarie 2026), România – Portugalia (2 martie), România – Grecia (2 iulie) şi Muntenegru – România (5 iulie).

După turul I din preliminariile europene, primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.