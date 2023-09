România va întâlni Franța în sferturile CE: „Încă nu procesîm ce am rezaliat în seara asta”

Naţionala masculină de volei a României s-a calificat în sferturile Campionatului European, după 3-2 (17, 20, -17, -26, 12) în fața Croaţiei.

„Încă nu procesîm ce am rezaliat în seara asta”, a recunoscut ridicătorul Filip Constantin

Meciul din Palatul Sportului și Culturii din Varna a durat 2 ore și 13 minute. Adversara României va fi pe 11 septembrie, Franța, campioana olimpică, care a trecut de Bulgaria cu 3-0 (21, 21, 15). Partida se va juca în același oraș.

Va fi a doua confruntare dintre cele două echipe la actualul Campionat European, după ce România s-a impus în ultimul meci din Grupa D cu 3-1 (23, -16, 18, 21), acesta fiind cel mai mare succes la nivel de națională din ultimii 30 de ani.

Ridicătorul Filip Constantin a explicat trăirile pe care le-a avut în partida din optimi. „Încă nu am reușit să procesez ceea ce am realizat în seara asta. Vă dați seama că sunt fericit. Am muncit pentru această performanță toată vara.

Ne-am pregătit, pentru că știam că o să fie un meci dificil pentru noi. S-a și văzut, de altfel, pentru că am condus cu 2-0 la seturi și era să ne întoarcă. Dar noi am fost la putere și am reușit să facem diferența”, a spus el.

În setul 4, România a condus cu 24-23 și a avut minge de meci, dar Croația a egalat, pentru ca ulterior să câștige setul.

„Nu mi-a tremurat mâna atunci, pentru că, așa cum am mai zis, noi asta antrenăm și ne pregătim în situații dificile pentru ca la meci să facem față tuturor fazelor.

Este cea mai frumoasă victorie trăită de mine până acum. O dedic familiei, dar în primul rând tatălui meu, pentru că este ziua lui.

Ne jucăm șansa în continuare, pentru că nu avem nimic de pierdut”, a mai spus jucătorul legitimat la Rapid.