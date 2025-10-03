România va juca două meciuri de pregătire contra Germaniei
În perioada 5-15 octombrie, naționala U16 a României va efectua un stagiu de pregătire, urmând să dispute două partide de verificare, ambele în deplasare, împotriva Germaniei, se arată pe site-ul oficial FRF.ro.
Programul meciurilor:
- Sâmbătă, 11 octombrie, ora 18:00: Germania U16 – România U16
- Marți, 14 octombrie, ora 12:00: Germania U16 – România U16
Ambele partide se vor disputa în orașul Essen, pe Uhlenkrugstadion.
Pentru această acțiune, selecționerul Alexandru Ciobanu a convocat următorii jucători:
Portari
Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Ștefan Rădulescu (ACS Petrolul 52);
Fundași
Nicolas Ivan (FCSB), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Gabriel Gladun (Farul Constanța);
Mijlocași
Albert Avram (Farul Constanța), David Gorgan (Universitatea Cluj), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Matei Bărbat (Cercle Brugge | Belgia), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova);
Atacanți
Ștefan Nastac (FC Bacău), Ionuț Cîra (Farul Constanța), Lukas Pall (Viitorul Cluj).