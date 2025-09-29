România va da startul drumului către EURO 2026 în Franța

Reprezentativa U17 formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 va disputa în octombrie primele meciuri oficiale contând pentru prima fază a calificărilor la EURO 2026, se arată pe site-ul oficial al echipei.

România va întâlni Israel, Franța (gazda miniturneului de calificare) și Azerbaidjan într-o grupă din care primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența, anul viitor, la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

Programul meciurilor este următorul:

Miercuri, 8 octombrie, ora 19:00 (ora României): ROMÂNIA – Israel (Plaine des Sports, St-Paul lès Dax)

(Plaine des Sports, St-Paul lès Dax) Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 (ora României): Franța – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)

(Bourret, Capbreton) Marți, 14 octombrie, ora 16:00 (ora României): Azerbaidjan – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu este următorul:

PORTARI

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareș ANDREI (FCSB);

FUNDAȘI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚU (FCSB), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

MIJLOCAȘI

Matei PĂDURE (FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanța), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);