Romanian Wolves a fost umulită de Castilla Y Leon Iberians în Rugby Europe Super Cup

Selecţionata Romanian Wolves a pierdut vineri seara, în deplasare, scor 7-62, în faţa selecţionatei Castilla y Leon Iberians, un meci disputat în cadrul Rugby Europe Super Cup.

„Lupii” au reușit un eseu, care a şi fost transformat

Echipa Romanian Wolves a fost învinsă categoric la Palencia, în Spania, în cel de-al doilea meci disputat de formaţia noastră în Rugby Europe Super Cup.

Selecţionata spaniolă Castilla y Leon Iberians s-a impus cu 62-7 reuşind zece eseuri, din care şase au fost transformate. Wolves a înscris un eseu, care a şi fost transformat.

Selecţionata Romanian Wolves a pierdut şi primele două meciuri din competiţie, disputate acasă, scor 17-40 cu Delta şi scor 24-39 cu Bohemia Rugby Warriors.