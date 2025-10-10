Romanian Wolves debutează, sâmbătă, în Rugby Europe Super Cup! Selecționerul Stelian Burcea a anunțat obiectivul

Antrenorul selecționatei Romanian Wolves, Stelian Burcea, a declarat, vineri, că are încredere că jucătorii săi vor trece cu bine peste meciul de debut în noua ediție a Rugby Europe Super Cup programat, sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, cu formația olandeză Delta.

„Nu avem multe informații despre adversari”, surprinde tehnicianul

Selecționata de rugby Romanian Wolves întâlnește formația olandeză Delta, sâmbătă, de la ora 15:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală în prima partidă a noului sezon al Rugby Europe Super Cup.

”Este o nouă provocare pentru mine, fiind la începutul carierei de antrenor. În noua ediție a Rugby Europe Super Cup vom lua meci cu meci. E foarte important ce vom face la începutul acestei ediții, în această partidă cu Delta.

Sper că o vom aborda cum trebuie, mai ales că vom juca pe teren propriu. Sper ca publicul să ne ajute, pentru că acești tineri din lot vor avea nevoie de susținere. Eu am încredere că vom trece cu bine peste acest meci cu Delta.

Noi fiecare meci îl vom aborda la victorie. Important e cum vor reacționa jucătorii la ceea ce ne propunem. La acest meci ne-am concentrat mai mult pe jocul nostru, pentru că nu avem multe informații despre adversari. Delta a schimbat mulți jucători față de anul trecut”, a afirmat Burcea la finalul antrenamentului desfășurat pe Stadionul Olimpia din Capitală.

Obiectivul selecționatei ”Lupii României” în această nouă ediție a Rugby Europe Super Cup este legat de dezvoltarea și pregătirea tinerilor jucători în perspectiva meciurilor primei reprezentative.

”Obiectivele noastre în această competiție sunt legate de dezvoltarea acestor tineri jucători. Vrem să le dăm cât mai multe minute de joc la nivel internațional pentru a-i pregăti în vederea meciurilor la prima reprezentativă”, a explicat tehnicianul.

Iberians are în componență jucătorii primelor reprezentative

Stelian Burcea se așteaptă la o ediție mai dificilă față de cea de anul trecut având în vedere că acum competiția este organizată să se desfășoare într-o singură grupă.

”Nu cunoaștem multe lucruri, actuala competiție este diferită. Anul trecut s-a jucat pe două grupe valorice, acum este una singură. Sunt echipe puternice, ne gândim la Iberians sau la selecționata portugheză (n.r. – Lusitanos), care în proporție de 80% vor avea în componență jucătorii primelor reprezentative. Acum, în acest prim meci, vom întâlni Delta, o echipă formată la rândul ei în mare parte din naționala Olandei”, a precizat Burcea.

Echipa stabilită de staff-ul tehnic pentru această primă partidă este următoarea: 1. Alexandru Savin (căpitan; CS Rapid), 2. Ionuț Valentin Spiridon (CS Rapid), 3. Mariano Antonio Radu (CS Rapid), 4. Ionuț Donici (CSA Steaua), 5. Andrei Toader (CS Rapid),6. Andrei Bogdan Andreica (CS Rapid), 7. Alexander Dinu (CS Rapid), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Florin Surugiu (CS Rapid), 10. Dănuț Jipa (CS Rapid), 11. Silviu Mircea (CS Rapid), 12. Cristian Bumbac (CS Rapid), 13. Gabriel Pop (CS Rapid), 14. Toni Maftei (CSU ELBI Cluj), 15. Marian Muntianu (CS Rapid).

Rezerve: 16. Sergiu Puescu (CS Dinamo), 17. Dragoș Mihai (CS Rapid), 18. George Motrea (CS Rapid), 19. Denis Loghin (CS Rapid), 20. Kuselo Moyake (CS Rapid), 21. Cristian Nedelcu (CSA Steaua), 22. Ioan-Ștefan Cojocariu (CS Rapid), 23. David Rafael Florea Jilăveanu (CSA Steaua).