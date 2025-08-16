Românii care au fost delegați să arbitreze în Europa

Arbitrajul românesc va fi reprezentat în mod consistent în play-off-ul Europa League și Conference League, ediția 2025-2026, se arată pe site-ul FRF.ro.

Primul meci cu arbitraj românesc va avea loc în Conference League, joi, 21 august, ora 21:15, la Białystok, unde se vor întâlni Jagiellonia Białystok (Polonia) și FC Dinamo City (Albania). Partida va fi condusă de Marian Barbu, avându-i ca asistenți pe George Neacșu și Imre Bucsi, rezervă fiind Sebastian Colțescu. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Iulian Dima.

O săptămână mai târziu, pe 28 august, românii vor oficia și în Europa League, la partida retur dintre Sigma Olomouc (Cehia) și Malmo (Suedia), programată la ora 19:30. La centru se va afla Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, în timp ce rezervă va fi Andrei Chivulete. În camera VAR vor fi Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir.

Tot pe 28 august, dar de la ora 20:00, în Conference League, duelul dintre RFS (Letonia) și Hamrun Spartans (Malta) va fi condus de o altă brigadă din țara noastră, avându-l la centru pe Horațiu Feșnic. Acesta va fi secondat de Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar rezervă va fi Rareș Vidican. În camera VAR vor activa Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie.

De asemenea, România va avea și un observator de arbitri în turul competiției: Augustus Constantin va superviza prestația brigăzii delegate la partida Hamrun Spartans FC (Malta) – FK RFS (Letonia)