Romario a dezvăluit relația superbă pe care a avut-o cu marele Johan Cruyff: „Așa l-am făcut să mă respecte”

Fostul mare fotbalist brazilian Romario a jucat la Barcelona între iulie 1993 și ianuarie 1995, perioadă în care tehnician al grupării spaniole a fost regretatul olandez Johan Cruyff.

Cruyff putea să facă, la 46 de ani, absolut tot ce le cerea jucătorilor să realizeze

Sosit pe Camp Nou după ce catalanii au plătit celor de la PSV 8.000.000 de euro, Romario a avut un prim sezon fantastic, cu 32 de goluri marcate în 18 meciuri.

Brazilianul a realizat nu mai puțin de 5 hat-trick-uri, două dintre acestea fiind cu Atletico Madrid, atât în tur, cât și în retur, iar unul cu eterna rivală Real Madrid.

La peste 3 decenii distanță, legenda fotbalului sud-american a dezvăluit cum a fost relația pe care a avut-o cu Johan Cruyff și modul în care a reușit să se facă respectat de antrenor încă de la primele ședințe de pregătire.

„Nu l-am văzut jucând prea mult pe Cruyff. Am stat cu el când era antrenor. Sunt unele scheme cu mingea care aproape imposibil de realizat. Pe unele ne punea să le facem. Băieții spuneau: «Domnule, e al naibii de greu!». El răspundea: «O, nu puteți?».

Prindea mingea și o făcea. Dacă nu o ieșea bine prima dată, încerca și a doua oară. Ceea ce le cerea jucătorilor să facă, putea el, la vârsta lui (n.r. – aproximativ 46 de ani). Acum imaginați-vi-l pe acel tip jucând.

De ce ne înțelegeam atât de bine? Pentru că, se pare, am făcut tot ce mi-a cerut să fac. Așa că m-a respectat”, a spus Romario.