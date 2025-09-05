Romario Benzar a rămas fără echipă

FC Botoşani anunţă că a încetat, de comun acord, relaţiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar.

Venit la FC Botoşani în vara anului 2023, fundaşul dreapta născut la 26.03.1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul „roş-alb-albastru” 37 de partide, trecându-şi în cont şi 6 asissturi.

La ultimul meci din campionat, remiza 1-1 cu Universitatea Craiova, Benzar nici măcar nu s-a aflat în lotul lui Leo Grozavu.

„Mulțumim Romario pentru profesionalism și pentru felul în care ai apărat culorile „roș-alb-albastre”. Mult succes în continuare în carieră!”, a transmis FC Botoșani.