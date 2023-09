Romario Benzar a refuzat Farul pentru Botoșani! Fundașul are planuri mari: „Vreau să ajung la echipa națională!”

Romario Benzar s-a despărțit în vară de UTA Arad. Fundașul dreapta a ales să meargă la ultima clasată din Liga 1, FC Botoșani.

Se pare că jucătorul a refuzat Farul Constanța, echipa pregătită de Gică Hagi, cel care i-a mai fost antrenor în trecut la Viitorul. Iată ce a spus despre decizia sa cât și despre obiectivul propus la noua sa echipă.

„Vreau să ajung la echipa națională!”

„Sunt foarte fericit, cei de aici m-au dorit foarte mult, au fost foarte corecți cu mine. Oferta mi-a plăcut, Botoșani joacă an de an un fotbal ofensiv, care mă avantajează pe mine. Sunt fericit că am ajuns aici.

Singura ofertă concretă am avut-o de la Farul, dar așa am ales la momentul respectiv, nu am vrut să merg. Am vrut să plec afară, apoi s-a închis perioada de transferuri și nu am mai vrut să aștept.

Am ales să vin aici să mă pun pe picioare, să am evoluții bune și să pot ajunge din nou la echipa națională”, a spus Romario Benzar, pentru canalul de YouTube al celor de la FC Botoșani.