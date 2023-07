Romario Benzar mai are bani de luat de la UTA: „Voiam să rămân, dar nu știu… cine ce face”

Fundașul dreapta Romario Benzar s-a despărțit de UTA la finalul sezonului trecut și încă nu și-a găsit un abgajament.

„Am o foaie cu un termen la care trebuie să îmi plătească”, a dezvăluit Romario Benzar

Clubul din Arad anunța pe 31 mai, în săptămâna premergătoare turului cu FC Buzău din barajul pentru menținerea în primul eșalon, că a reziliat contractele lui Romario Benzar și al mijlocașului Bautista Cascini.

Internaționalul român, cu 19 meciuri jucate pentru prima reprezentativă între 2016 și 2019, susține că se află în discuții cu unele cluburi din Superligă.

„Momentan sunt liber de contract și aștept să mă înțeleg, să vină o ofertă. Am ceva oferte din Liga 1, dar momentan nu este nimic 100%, doar o discuție.

Am terminat contractul cu UTA, am avut pe șase luni. Și dacă nu îl terminam… oricum a plecat toată echipa. Cât am fost acolo, a fost totul ok. Șase luni, cât am stat, mi-a plăcut mult, chiar voiam să rămân în continuare acolo, dar nu știu… cine ce face, nea’ Mircea (n.r. – antrenorul Mircea Rednic), eu știu…”, a spus jucătorul, potrivit iAMsport.

Fundașul confirmă că echipa din Arad are restanțe financiare la el. „Sunt normale, cum sunt la toți jucătorii care au plecat acolo. Avem un termen, am semnat o foaie când am plecat, am renunțat la un salariu când am plecat, că așa am vrut eu, și am o foaie cu un termen la care trebuie să îmi plătească”, a încheiat Benzar.

De-a lungul timpului, Benzar a jucat la FC Viitorul (în două perioade), FCSB, Lecce, Perugia, Farul și UTA.