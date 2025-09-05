Romario Benzar și-a reziliat contractul cu FC Botoșani

Clubul de fotbal FC Botoșani a încetat, de comun acord, relațiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar, a anunțat gruparea, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Venit la FC Botoșani în vara anului 2023, fundașul dreapta născut pe 26 martie 1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul ‘roș-alb-albastru’ 37 de partide, trecându-și în cont și 6 asisst-uri.

Fostul internațional și-a început cariera la FC Viitorul Constanța, după care a mai jucat la FCSB, Lecce, Perugia, Farul Constanța și UTA.

Benzar a adunat 19 selecții la echipa națională.