Romario „înfurie” Brazilia: „Sunt fan Barcelona până la moarte”

A juca pentru FC Barcelona lasă o impresie de durată asupra fiecărui jucător care a îmbrăcat tricoul Blaugrana și a pășit pe terenul Camp Nou ca jucător gazdă.

„Voi juca pentru Argentina”, a izbucnit el

Fostul mare atacant brazilian Romario a demonstrat acest lucru încă o dată în cel mai recent interviu acordat celor de la GeTV în Brazilia, în care a arătat că nu a uitat perioada petrecută la Barcelona.

Intervievatorii l-au pus pe Romario într-o foarte mare dilemă. Dacă ar trebui să aleagă, ce tricou să poarte, al Argentinei sau al lui Real Madrid?

„Trebuie să aleg! La naiba! Întrebările astea ale tale… Două echipe grozave, oricum. Aleg tricoul Argentina”, a izbucnit el, spre surprinderea celor prezenți.

În ciuda rivalității acerbe dintre argentinieni și brazilieni în Superclasico-ul fotbalului internațional sud-american, Romario și-a justificat alegerea printr-o decizie care nu a trecut neobservată în țara sa natală, „ Sunt fan al Barcelonei până la moarte, la naiba!”, a spus el, potrivit Sport.

O poveste care s-a terminat mult prea devreme

Romario a ajuns la Barcelona în vara anului 1993 de la PSV Eindhoven și, în doar un an, și-a lăsat amprenta în ciuda unui final dificil de carieră.

Sub conducerea lui Johan Cruyff, atacantul brazilian a devenit forța ofensivă cheie a „Echipei de Vis”, aducând un instinct unic de golgheter care a revoluționat poziția de numărul 9 în sistemul olandezului.

Primul său sezon a fost spectaculos: a marcat 30 de goluri în 33 de meciuri din La Liga, devenind golgheter și un jucător cheie în titlul din La Liga din 1993-94.

Hat-trick-urile sale împotriva lui Real Madrid în victoria cu 5-0 de pe Camp Nou și împotriva lui Atlético de Madrid pe Calderón rămân gravate în memoria fanilor Barcelonei.

Romario nu era doar despre goluri, ci și despre spectacol: control incredibil al obiectului de joc, driblinguri scurte, fantastice, precum „coada de vacă” de neuitat și o stăpânire de sine în careu care îi ducea pe fundașii adverși la disperare.

Totuși, perioada sa la Barça a fost efemeră, având în vedere ce își propusese să fie. După trauma de la Atena, 0-4 în finala Cupei Campionilor cu AC Milan, sezonul 1994-95 a fost marcat de inconsecvența sa și de tensiunile crescânde cu Johan Cruyff.

Brazilianul și-a pierdut locul în echipă, deși tocmai calificase Brazilia la CM din 1994, marcând ambele goluri în victoria decisivă cu Uruguay, 2-0, și a câștigat turneul din SUA.