Romario Pires, cât pe ce să ajungă la Ploiești! Ce a spus jucătorul lui U Cluj: „E o echipă care a rămas în sufletul meu!”

Romario Pires a revenit la U Cluj după doar 2 săptămâni de când a fost dat afară. Jucătorul a vorbit despre echipa la care putea ajunge în acest interval de timp.

Mai exact, mijlocașul a declarat că s-a aflat în tratative cu cei de la Petrolul Ploiești, formație la care a evoluat în perioada 2013-2015.

„E o echipă care a rămas în sufletul meu!”

„În ultimele zile ale anului am primit o invitaţie pot să zic de revenire şi m-a bucurat acest lucru. E prima dată, asta nu se întâmplă des. Am primit telefon de la directorul sportiv care mi-a zis că a vorbit cu antrenorul şi că mă vor înapoi. Aştept să îmi duc munca până la capăt şi de asta m-am întors.

(n.r. despre Petrolul) Am avut discuţie cu Petrolul, toată lumea ştie că m-am stabilit la Ploieşti. E o echipă care a rămas în sufletul meu de când am jucat acolo. M-am întors la Cluj pentru că n-am terminat ce am început să fac. S-a mai glumit că ai plecat, dar n-ai plecat”, a spus Romario Pires la plecarea în cantonamentul Universității Cluj.