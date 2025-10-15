Romelu Lukaku acuză faptul că nu-și poate înmormânta tatăl în Belgia

Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, acuză că el şi fratele său nu îşi pot înmormânta tatăl în Belgia, deoarece sunt “extorcaţi de anumite persoane” din Kinshasa.

„După cum probabil ştiţi, am planificat să organizăm înmormântarea vineri, dar din cauza unor decizii luate la Kinshasa, înmormântarea va avea loc acolo.

Tatăl nostru a decedat la 28 septembrie şi noi, ca fraţi, am încercat totul pentru a-i aduce trupul înapoi în Europa, dar am simţit că suntem extorcaţi de anumite persoane… Dacă tatăl nostru ar fi fost aici astăzi, nu ar fi acceptat asta.

Ne rupe sufletul faptul că nu putem să-l îngropăm pe tatăl nostru. Dar unele persoane nu au vrut asta.

Acum înţelegem de ce tatăl nostru ne ţinea departe de multe persoane… Dumnezeu să-ţi binecuvânteze sufletul”, a notat Lukaku pe Instagram.

Lukaku nu a dat detalii despre circumstanţe sau persoanele care ar fi reţinut cadavrul tatălui său, însă potrivit presei ar fi vorba de alţi membri ai familiei sale.

Roger Lukaku, fost jucător al naţionalei din Zair (acum RD Congo), care şi-a încheiat cariera în Belgia, a decedat luna trecută la vârsta de 58 de ani. Roger şi-a început cariera fotbalistică la clubul Vita din ţara sa natală, înainte de a se alătura echipei Africa Sports D’Abdijan din Coasta de Fildeş. S-a mutat în Belgia în 1990, la clubul de liga a doua Boom, şi a continuat să joace pentru Seraing, Germinal Ekeren, Mechelen şi Oostende. A avut şi o scurtă perioadă în Turcia, la Genclerbirligi.