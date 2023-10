Romelu Lukaku ameință cu dezvăluiri despre perioada petrecută la Chelsea: „Mulți veți fi șocați”

Atacantul belgian Romelu Lukaku a anunțat că în scurt timp va spune cum au stat lucrurile cu privire la desele lui plecări de la Chelsea.

„Am citit atât de multe prostii”, este regretul lui Romelu Lukaku

Lukaku ajuns prima dată la Chelsea în 2011, dar în trei ani de contract a jucat doar 10 meciuri, în care nu a marcat deloc, fiind împrumutat la West Bromwich și și Everton.

A fost transferat, din nou, de gruparea londoneză, în 2021, pentru care a marcat, în primul sezon, 8 goluri în 26 de meciuri. în cel trecut a fost împrumutat la Inter Milano, iar pe 31 august a ajuns la AS Roma.

Belgia întâlnește, diseară, Suedia, pe teren propriu, în Grupa F preliminară pentru CE de anul viitor. La conferința de presă de dinaintea partidei a participat și Lukaku.

Invariabil, s-a referit și la situația de la echipe de care aparține. „Știu ce s-a întâmplat în culise, dar când îmi spun povestea, vreau ca toată lumea să-mi asculte punctul de vedere odată și nimic să nu fie nu scos din context.

Încă nu este momentul potrivit pentru asta. La Roma am câștigat ultimele trei meciuri și am plecat cu sentimente bune la națională. Pentru Belgia este și o săptămână importantă, dar am citit atât de multe prostii”, și-a început el discursul.

„Dacă aș spune adevărul în acest moment, mulți ar fi șocați”, a transmis Romelu Lukaku

Atacantul s-a referit la speculațiile făcute pe marginea deselor împrumuturi de la Chelsea. „S-a scris că îmi doream să mă duc la un anumit club (n.r. – Inter Milano), dar este lipsit de sens.

Au fost și câteva cluburi la care nu aș merge (n.r. – Juventus). La un moment dat, eram pe cale să ‘explodez’. Când 90% din ceea ce se spune despre tine nu este adevărat, este greu să-ți ții gura.

Cu cinci ani în urmă, cu siguranță aș fi ‘explodat’, dar acum nu mi-am consumat energia cu astfel de lucruri. Dacă aș spune adevărul, aici, în acest moment, mulți ar fi șocați.

Vreau doar să fac o paralelă cu baschetbalistul LeBron James, chiar dacă nu am valoarea lui. A primit critici pe bandă rulantă, bam, bam, bam, dar a fost de neclintit. Vreau să adopt această mentalitate”, a mai spus jucătorul, potrivit Mirror.

„Mi-am petrecut toată vara concentrându-mă pe ceea ce fac cel mai bine, să joc fotbal. Sunt o mulțime de oameni care au vorbit în numele meu, dar am muncit din greu pe cont propriu.

Cu cât negocierile cu AS Roma au devenit mai intense, cu atât m-am antrenat mai greu. Trebuie să-i mulțumesc lui Radja Nainggolan pentru că mi-a spus multe despre club și despre suporteri.

Desigur, am avut discuții cu Jose Mourinho. Nu am jucat la nivelul meu bun timp de doi ani din cauza accidentărilor, a unei Cupe Mondiale dramatice și a trebuit să stau pe bancă în meciurile din Liga Campionilor…

Era important să găsesc un club la care să-mi asum responsabilitatea și să găsesc colegi care să poată realiza ceva. Nu m-am îndoit niciodată că nu va merge cu Mourinho”, a încheiat Lukaku.