Romelu Lukaku nu și-a revenit după dezastrul Belgiei la CM: „M-au masacrat, pe bună dreptate”

Naționala Belgiei a părăsit Campionatul Mondial după faza grupelor, lucru pe care atacantul Romelu Lukaku nu poate să-l uite.

„M-au masacrat, pe bună dreptate”, pentru evoluţia slabă de la CM, recunoaște Romelu Lukaku

Favorită a Grupei F de la Campionatul Mondial din 2022, Belgia a încheiat pe locul 3, cu 4p, după Maroc (7p) și Croația (5p). Ajuns accidentat în Qatar, starul lui Inter Milano, atacantul Romelu Lukaku, a jucat doar în două meciuri, adunând 54 de minute.

„De obicei, mă refac repede după o accidentare, însă de data asta a fost mai grav decât părea”, a explicat fotbalistul împrumutat de Chelsea la Inter Milano într-un interviu pentru Sky Sport Italia, preluat de rtbf.be.

„Am făcut totul ca să revin cât mai repede, dar n-am reuşit. Am plecat la Cupa Mondială şi am jucat ultimul meci cu două antrenamente în picioare în ultimele patru luni.

Împotriva Croaţiei, a fost o mare decepţie, dar mi-am spus: ‘Romelu, nu erai la 100%, n-ai făcut decât două antrenamente. Acum trebuie să te odihneşti cinci zile şi să reporneşti de la zero’.

Asta am făcut şi acum sunt pregătit. M-au masacrat, pe bună dreptate (n.r. – pentru evoluţia slabă de la CM), însă acum vreau doar să încep să joc din nou”, a spus Lukaku.

„Suporterii știu că Inter este în inima mea”, este declarația de dragoste a lui Romelu Lukaku

Revenit în Italia, Lukaku a profitat de amicale pentru a-și recăpăta ritmul și încrederea. „Sunt foarte mulțumit și foarte fericit că mă întorc. Dar nu vreau să vorbesc prea mult în afara terenului. Vreau ca performanțele mele să vorbească pentru mine.

Am muncit foarte mult și trebuie să dau un răspuns pe teren. Ce le spun celor care spun că nu sunt la fel ca acum doi ani? Or să vadă pe teren”, a mai spus jucătorul.

Convins că Inter mai poate lupta pentru titlu în acest sezon, Lukaku și-a reiterat dragostea pentru clubul milanez, cum făcuse în aceeași presă iarna trecută, stârnind proteste printre fanii lui Chelsea.

„Când eram în Liga Națiunilor vara trecută, vorbisem cu noul patron de la Chelsea. I-am spus ce părere am despre relația mea cu Tuchel (n.r. – antrenorul de atunci, Claude Tuchel) și că am decis să mă întorc la Inter.

După aceea, am discutat cu persoanele din club. Totul s-a întâmplat repede. Când am ajuns la Milano, eram obosit, dar fericit”, a spus Lukaku, decis să-și ajute echipa.

„Trebuie să fac totul pentru a ajuta Inter pentru că mi-a oferit oportunitatea de care aveam nevoie. Suntem din nou împreună și trebuie să facem lucruri grozave acum”, a adăugat el.

Împrumutat de Chelsea până la finalul sezonului, Lukaku speră să rămână în Italia în următorii ani. „Vom vorbi cu Chelsea și sper să găsim o soluție”, a adăugat Lukaku.

„Suporterii știu că Inter este în inima mea. Am spus întotdeauna adevărul despre asta. Sper să rămân aici în viitor. Inter mi-a dat ocazia să fiu Lukaku de azi.

Acest club mi-a dat șansa să câștig la un nivel înalt. Va fi pentru totdeauna în inima mea, dar nu s-a terminat. Vrem să ridicăm alte trofee”, a încheiat jucătorul, care nu a ascuns că vrea să-și încheie cariera la Anderlecht.