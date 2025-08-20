Romelu Lukaku rămâne optimist, în ciuda accidentării suferite

Romelu Lukaku, atacantul echipei italiene de fotbal Napoli, a declarat că rămâne „optimist” în ciuda accidentării suferite, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Jucătorul va rata meciurile Belgiei din preliminariile CM 2026, cu Liechtenstein şi Kazahstan

Romelu Lukaku a reacţionat miercuri dimineaţă pentru prima dată de când a suferit o accidentare musculară gravă la coapsa stângă, pe 14 august, în timpul unui meci amical dintre Napoli şi Olympiakos Pireu. Cel mai bun marcator din toate timpurile al naţionalei Belgiei ar putea lipsi câteva luni din cauza unei „leziuni grave la muşchiul rectus femoris al coapsei stângi”, potrivit Agerpres.

„Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele din ultimele zile”, a postat Lukaku pe Instagram. „Vă apreciez foarte mult susţinerea, băieţi. ‘Shit happens’ şi accidentările fac parte din joc. Slavă Domnului, mă simt bine şi rămân mereu optimist, orice s-ar întâmpla. Pe curând”, a adăugat el.

Durata exactă a indisponibilităţii lui Romelu Lukaku nu este cunoscută. Presa italiană relatează vorbeşte despre o posibilă absenţă de trei luni, pentru fotbalist urmând o consultaţie chirurgicală. La Gazzetta dello Sport scrie că belgianul ar prefera să evite operaţia şi înclină mai degrabă spre odihnă şi reabilitare. „O decizie care nu este definitivă”, scrie cotidianul italian, în timp ce mai multe discuţii cu specialişti medicali vor avea loc în următoarele zile şi săptămâni.

În orice caz, Lukaku va rata meciurile de calificare ale Belgiei pentru Cupa Mondială din 2026, cu Liechtenstein (4 septembrie) şi Kazahstan (7 septembrie). Alte patru meciuri vor urma în octombrie şi noiembrie. Prezenţa atacantului nu este exclusă, dar rămâne puţin probabilă în acest moment.