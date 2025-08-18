Romero şi-a prelungit contractul cu Tottenham

Tottenham a prelungit contractul fundaşului argentinian Cristian Romero (27 de ani) până în 2029. Romero este noul căpitan al echipei, după plecarea lui Son Heung-min.

El joacă la londonezi din 2021

„Iubesc fotbalul şi iubesc acest club. Pentru mine, este cel mai bun din lume. Ultimele două săptămâni au fost fantastice, cu faptul că am devenit căpitan şi apoi această prelungire a contractului”, a declarat Romero (27 de ani) într-o înregistrare video publicată luni de Tottenham.

Votat cel mai bun jucător al ultimei ediţii a Ligii Europa, argentinianul a fost curtat intens de Atlético Madrid şi de antrenorul său Diego Simeone.

Romero este legitimat la Tottenham din 2021.