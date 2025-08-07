Ronald Araujo, noul căpitan al echipei FC Barcelona în locul lui Marc-Andre ter Stegen

FC Barcelona a anunţat oficial că îi retrage temporar banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, în contextul unei proceduri disciplinare deschise de club împotriva sa. Din această cauză, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de fundașul Ronald Araujo, care devine astfel noul căpitan al echipei catalane.

Decizia vine după ce Ter Stegen a refuzat să-şi dea consimţământul pentru transmiterea datelor medicale către Liga spaniolă, fapt ce împiedică clubul să-l înregistreze pe portar pentru sezonul următor și să facă alte înregistrări necesare. În plus, Ter Stegen este indisponibil după o operaţie la spate și se estimează că va lipsi aproximativ trei luni, ceea ce complică și mai mult situația sa.

Barcelona intenționează să-l retrogradeze pe Ter Stegen de la prima opțiune de portar la a treia, după sosirea lui Joan Garcia în această vară. Deși portarul german are contract până în 2028, un eventual transfer ar ajuta clubul să facă economii, însă este puțin probabil în această perioadă de mercato din cauza accidentării sale.

„În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcţia Sportivă şi staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen”, a scris Barca într-un scurt comunicat.