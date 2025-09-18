Ronaldinho revine în România! Meciul demonstrativ va avea loc pe 29 noiembrie, la Iași

Ronaldinho revine în România! eciul demonstrativ va avea loc pe 29 noiembrie, la Iași

Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului vor juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” de pe Dealul Copou din Iași, în cadrul unui eveniment intitulat ‘Football World Ronaldinho Friends’.

Kluivert, Makelele, Veron, Edmilson, Quaresma sau Seedorf vor juca și ei în orașul moldav

Potrivit organizatorilor, pe 29 noiembrie, lui Ronaldinho, la meciul demonstrativ de pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, i se vor alătura alte nume mari din lunea fotbalului, precum Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, JJ Okocha, Anderson Polga, Patrick Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma, Seedorf și alții.

‘Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci. Va veni să joace pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul de aici, Ronaldinho. Vor fi și câțiva jucători brazilieni și, bineînțeles, jucători români.

Încă nu știm ce jucători români vor participa la meci. În curând va fi făcută și confirmarea și vom afla numele lor’, a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way, organizatorul evenimentului.

Acesta a afirmat totodată că venirea lui Ronaldinho la Iași va fi ‘o realizare istorică’ pentru că odată cu el vor veni ‘mulți alți brazilieni de nivel internațional’.

‘Am făcut o echipă cu oameni din Iași care au crezut în mine și în acest proiect care a devenit realitate. Este un eveniment important pentru mine’, a afirmat la rândul său Ferdinando Cipullo, unul dintre organizatorii evenimentului.

Deși nu a fost stabilit încă definitiv, prețul unui bilet la un astfel de meci poate fi între 40 și 50 de euro.

‘Ronaldinho are foarte mulți prieteni români, așa că pe 29 (noiembrie – n.r.) va fi ceva frumos. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute. Este un eveniment important pentru el și pentru toți cei din echipa sa. Vă așteaptă să veniți în număr tot mai mare la acest meci’, a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.