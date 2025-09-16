Ronaldinho vine din nou în România. Va face echipă cu Quaresma, Kluivert, Makelele sau Seedorf

Megastarul Ronaldinho (45 de ani) se întoarce în România pentru meciul demonstrativ „Football World – Ronaldinho & Friends”. Evenimentul va avea loc la Iași, pe 29 noiembrie, pe stadionul „Emil Alexandrescu”.

Amicalul de gală se datorează organizatorilor D.M. Global Way și Primăriei Municipiului Iași, care e partener al evenimentului. Anunțul oficial va fi făcut joi, 18 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit DM Global Way, la meciul demonstrativ din Copou vor fi prezenți și alte legende ale fotbalului mondial,cum ar fi Dida, Maicon, Rafinha, Aldair, Anderson Polga, Okocha, Kluivert, Makelele, Verón, Diego Souza, Quaresma, Edmilson, Hernani, Seedorf.