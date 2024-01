Ronaldo Deaconu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Farul: „A fost cea mai scurtă negociere pe care am avut-o!”

Farul Constanța l-a prezentat oficial luni pe Ronaldo Deaconu.

Mijlocasul de 26 de ani a dezvăluit cum au decurs negocierile cu campioana României.

„A fost cea mai scurtă negociere pe care am avut-o!”

„Am terminat cu Corona (n.r. Kielce / Polonia) pe cale amiabilă, îi mulțumesc directorului Pawel Golanski pentru încredere, tuturor din familia echipei. Sunt foarte fericit că am venit la Farul. Am negociat în 30 de secunde totul, am fost sunat, m-au întrebat ce vreau, am acceptat. a fost cea mai scurtă negociere pe care am avut-o. au fost cele mai inspirate 30 de secunde din viața mea, vreau să mă bat la titlu și la grupele Ligii Campionilor.

Mi-am dorit, aici viitorul înseamnă performanță, mă pot lupta pentru lucruri mari, trofee și obiective mari.

Îmi propun să fiu decisiv și să ajut echipa și să ne îndeplinim obiectivele și să mă bat pentru lucrurile bune”, a declarat Ronaldo Deaconu, pentru site-ul oficial al Farului Constanța.